WiB Cuatrecasas: la próxima década exigirá a las empresas conectar tecnología, talento y estrategia para competir

Hace diez años, la inteligencia artificial no figuraba en las agendas de los consejos de administración, la geopolítica apenas condicionaba los planes estratégicos y la sostenibilidad se limitaba a un capítulo de las memorias anuales. Hoy las tres condicionan cualquier decisión empresarial.

En esta década, la forma de competir, captar financiación, atraer talento y rendir cuentas ha cambiado más que en décadas anteriores. Estas son algunas de las conclusiones del 10.º foro Woman in Business (WiB) Cuatrecasas, que la Firma ha celebrado en su oficina de Madrid bajo el lema “Una década connecting the dots. Construyendo la siguiente”. Para entender cómo ha cambiado el liderazgo y analizar lo que está por venir, aunó perspectivas muy distintas: el deporte, la pastelería de autor, la alimentación a escala global, la tecnología y el capital riesgo.

En el encuentro, que reunió a más de 200 directivas de diversos sectores económicos, las intervenciones coincidieron en que la próxima década premiará a las organizaciones capaces de conectar tecnología, talento y estrategia de negocio. Si hace diez años se hablaba de adaptación al cambio, hoy se habla de anticiparlo. Rafael Fontana, presidente de honor de Cuatrecasas, abrió el acto y dio la bienvenida a los asistentes: «Está demostrado que las empresas que apuestan por la presencia de mujeres en sus filas tienen buenos resultados. El acceso de las mujeres a los puestos de dirección, la brecha de género y los sesgos son temas que nos deben preocupar. Lo que aprendemos en foros como este, nos permitirá tomar conciencia del tema».

Mariana Norton, socia de Cuatrecasas y coordinadora de WiB, presentó esta décima edición y destacó el propósito del foro: «Diez ediciones reflexionando sobre el liderazgo y anticipando los retos del futuro, siempre con el mismo propósito: conectar el talento femenino que impulsa el cambio».

A continuación, Helena Herrero, consejera independiente de Naturgy y Mutua Madrileña, y exvicepresidenta sénior de HP, pronunció una ponencia magistral, en la que abordó el lema del evento, “connecting the dots”, como si se tratase de un mapa con el que poder orientarse: «En la última década la innovación ha tenido un impacto transversal: la IA está transformando la manera en que se trabaja; la capacidad de computación es extraordinaria; la tecnología nos permite ser más eficientes, mejorar procesos y crear valor. Pero esa tecnología se basa en datos, no siente el esfuerzo, ni sabe cómo puede afectar a los equipos de trabajo. En ese sentido, habría que evaluar los riesgos que supone».

Una década de transformación empresarial

Los últimos años han modificado tanto los factores que intervienen en las decisiones empresariales como la rapidez con la que las compañías deben reaccionar ante ellos. La irrupción de nuevas tecnologías, la evolución de los hábitos de consumo, la sostenibilidad y un contexto internacional cada vez más complejo forman hoy parte de una misma conversación estratégica.

Este nuevo escenario sirvió de punto de partida para analizar cómo han evolucionado las organizaciones y cómo han respondido a los nuevos condicionantes y oportunidades. La conversación se desarrolló en un panel moderado por Diana Rivera, socia de Cuatrecasas y coordinadora del evento, que reunió a destacadas voces del ecosistema empresarial: Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino; Pablo Ventura, General Partner de Kfund; Paula Babiano, fundadora y CEO de Balbisiana; Laia Collazos, vicepresidenta de IA de Coca-Cola Europacific Partners; y Jordi Morral, consejero delegado de Europastry.

Diana Rivera abrió el panel recordando que «en 2014 nos preguntábamos cómo impulsar la siguiente generación de talento femenino. En esta 10.ª edición, queremos mirar atrás para entender cómo ha evolucionado el liderazgo y los sectores, y mirar adelante para construir juntos el futuro que queremos».

El presente: adaptarse sin perder el rumbo

Al analizar el escenario actual, los ponentes señalaron como principales retos la integración de la IA y la tecnología en los procesos de decisión, la evolución de las expectativas de los consumidores, la formación y retención del talento o la necesidad de mantener la inversión en un entorno de incertidumbre. En ese contexto, Paula Babiano destacó cómo lo digital ha transformado la forma de consumir en un sector tan tradicional como la pastelería, un nicho en el que parecía que ya estaba todo inventado: «Cuando se pensaba que vender tartas online parecía algo imposible, la llegada del covid hizo que la digitalización se disparase y, con ella, nuestra tienda online: se multiplicaron las ventas. El impulso de lo digital y el poder de las redes sociales cambiaron las tendencias del consumidor».

Estos diez años no solo han traído cambios, sino también oportunidades: nuevos modelos de colaboración entre sectores, innovación, internacionalización y mercados emergentes. Son ventajas competitivas que Jordi Morral ha sabido trasladar de la panadería tradicional a escala industrial: «En Europastry somos facilitadores del proceso para que lleguen productos de panadería y bollería al consumidor final en óptimas condiciones. En esa línea, la innovación es parte de nuestro ADN ya que nos permite ganar en servicio y calidad».

En la misma línea, Laia Collazos afirmó que, en una embotelladora presente en 31 países, las decisiones sobre el consumidor ya no se basan en la intuición, sino en los datos, y que algunas palancas han ganado peso: «En un mundo donde la IA multiplica el contenido y acelera las respuestas, el liderazgo está en hacer las preguntas correctas y aplicar criterio».

Las transformaciones de la próxima década

Con la mirada en 2036, el debate se articuló en torno a tres ejes: la convivencia entre personas y tecnología en las organizaciones, la redefinición de las cadenas de valor, y un liderazgo más transversal, capaz de conectar disciplinas y sectores. Pablo Ventura, al analizar los cambios del ecosistema emprendedor y del sector venture capital y su conexión con el talento femenino, eje tradicional de este foro bajo el lema “connecting the dots”, apuntó: «Ya tenemos referentes: Rebeca en Clarity, Carla en Theker, María en Tucuvi y muchas más. Son fundadoras con una ambición enorme. Nada impide que más mujeres den el paso. Solo falta creérselo».

En esa confluencia de visiones, se concluyó que los retos de la próxima década no se resolverán desde un único sector, ni desde una sola disciplina. De hecho, las respuestas surgen al conectar experiencias distintas. Beatriz Álvarez afirmó que, en el deporte en general y en el fútbol en particular, el negocio ha ganado tanto peso como la competición deportiva: «Hemos dado pasos decisivos en la profesionalización, ganando visibilidad, impulsando nuevas oportunidades de crecimiento y avanzando en las condiciones de las futbolistas. El reto ahora es consolidarlo».

Diez ediciones conectando liderazgo

WiB alcanza su décima edición como un foro de referencia para mujeres en puestos de decisión de distintos sectores. A través de sus diferentes convocatorias, la iniciativa ha propiciado el intercambio de perspectivas sobre los cambios que transforman las empresas, con el fin de analizar el presente y anticipar los desafíos futuros. La clausura del evento estuvo a cargo de Javier Martí-Fluxá, socio director de la oficina de Madrid de Cuatrecasas, quien, tras unas palabras de agradecimiento a los asistentes y a las socias organizadoras, destacó que este encuentro, tras diez ediciones, se ha convertido en clara seña de identidad de la Firma.

Esta edición de WiB ha permitido conectar experiencias de diferentes sectores para mirar atrás, entender cómo ha evolucionado la conversación empresarial y anticipar los cambios que condicionarán su futuro. Ese ha sido siempre el propósito de WiB: unir puntos para construir juntos lo que está por venir.

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