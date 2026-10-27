Los galardones, referentes en el ámbito jurídico-empresarial en España, reconocen la trayectoria profesional, la innovación y la contribución del sector jurídico al desarrollo del derecho de los negocios y al progreso social

Los galardonados han sido Almudena Arpón de Mendívil (Gómez-Acebo & Pombo), Esteve Healthcare, MOEVE y la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados.

Esade Alumni, la asociación de antiguos alumnos de la institución académica, ha distinguido a Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo; Esteve Healthcare; MOEVE, y la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados en la XVIII edición de los Premios ‘Aptíssimi’ al Derecho de los Negocios. Los galardones reconocen anualmente a abogados, académicos, instituciones y asesorías jurídicas que contribuyen al desarrollo del derecho de los negocios en España y a su proyección internacional.

Organizados por el Club Derecho de Esade Alumni, los premios se han entregado en la Fábrica de Tapices de Madrid, en una ceremonia que ha reunido a profesionales de despachos, empresas e instituciones. Los reconocimientos se articulan en cuatro categorías: Trayectoria Profesional, Mejor Departamento Jurídico de Empresa, Mejor Proyecto Legal Innovador y Contribución al Sector y a la Sociedad. El jurado está integrado por representantes de los principales despachos de abogados, empresas e instituciones colaboradoras de Esade. Con esta iniciativa, Esade Alumni reafirma su compromiso con el liderazgo ético, la excelencia profesional y la construcción de una comunidad jurídica con impacto social.

Los premiados de la XVIII edición

El premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo y presidenta de Honor Vitalicia de la International Bar Association (IBA), por su trayectoria como referente de la abogacía de los negocios en España y en el ámbito internacional. El jurado ha destacado su labor como socia de mercantil y responsable del área de TMT del despacho, así como su experiencia en telecomunicaciones, audiovisual y nuevas tecnologías, sectores en los que Chambers & Partners y Legal 500 la sitúan de forma reiterada entre las profesionales líderes del mercado. También ha reconocido su labor al frente de la IBA, la mayor organización de la profesión jurídica a escala mundial, de la que fue la segunda mujer presidenta, y su liderazgo “ético, inclusivo y comprometido con la igualdad de género y la acción social”.

Esteve Healthcare ha recibido el premio al Mejor Departamento Jurídico de Empresa por la elevada profesionalización de su asesoría y la especialización de un equipo con perfiles transversales y transnacionales. El jurado ha valorado su “cercanía a todas las áreas del negocio y su papel como socio estratégico y corresponsable en la toma de decisiones empresariales”. También ha destacado el trabajo de su área de Legal Operations para impulsar la eficiencia, la digitalización y la adopción responsable de nuevas tecnologías. Entre sus iniciativas figuran la automatización de decisiones sobre cláusulas de sumisión judicial o arbitral en distintas jurisdicciones, el desarrollo de herramientas digitales propias para la gestión del ciclo de vida de los contratos (Contract Lifecycle Management) y la incorporación de soluciones de inteligencia artificial. Daniel Girona, Chief Legal Officer de Esteve Healthcare, ha recogido el galardón.

El premio al Mejor Proyecto Legal Innovador ha sido para MOEVE, por el carácter pionero del trabajo de su asesoría jurídica en el proyecto Onuba, primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. El jurado ha reconocido la capacidad de su departamento de Legal & Assurance para diseñar soluciones jurídicas más allá de los esquemas contractuales convencionales en un entorno regulatorio todavía en construcción, con “creatividad, rigor y visión estratégica”. El reconocimiento destaca, además, su papel como socio cercano al negocio y la creación, por primera vez, de una oficina propia de gestión de proyectos jurídicos (PMO Legal) para coordinar las especialidades implicadas. El jurado también ha valorado la apuesta por el talento interno y la alineación del proyecto con la sostenibilidad y el compromiso social de la compañía. Virginia Beltramini, directora de Legal & Assurance y secretaria del Consejo de MOEVE, ha recogido el premio.

La Asociación Internacional de Jóvenes Abogados (AIJA) ha sido distinguida en la categoría de Contribución al Sector y a la Sociedad por su compromiso con el desarrollo de la profesión jurídica, el crecimiento profesional de los jóvenes abogados y la defensa del Estado de derecho y los derechos humanos en todo el mundo. El jurado ha valorado su contribución a la internacionalización de la abogacía y su labor en favor de la excelencia profesional, la diversidad y la responsabilidad social. A través de sus actividades internacionales y programas formativos, AIJA fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias, la cooperación transfronteriza y el desarrollo de competencias y redes profesionales, reforzando los vínculos de la comunidad jurídica internacional. Delia Castaños, representante nacional de AIJA en España, ha recogido el galardón.

Dieciocho ediciones de reconocimiento a la excelencia jurídica

A lo largo de su historia, los Premios ‘Aptíssimi’ han distinguido a juristas como José María Alonso Puig, Miquel Roca Junyent, Rodrigo Uría, Fernando Pombo, José Pedro Pérez-Llorca, Gaspar Ariño y Cándido Paz-Ares, y a académicos como Christian Armbrüster, Barry Carter y David O. Wilkins. También han reconocido a las asesorías jurídicas de Aena, Abertis, Inditex, Ferrovial, CaixaBank, Telefónica España, ACCIONA, Grupo MASMOVIL, Iberdrola e Ilunion, y a instituciones como la CNMV, la Abogacía General del Estado, la International Chamber of Commerce, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la IBA, la CNMC, Fundación Pro Bono España y la Association of Corporate Counsel.

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