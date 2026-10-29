La cita coincidirá con el Congreso Nacional de Derecho Sanitario que la AEDS organiza cada año

La World Association for Medical Law celebrará en la capital su 32º congreso mundial, que reunirá a juristas, médicos e investigadores de todo el mundo en torno a los retos legales y éticos de la asistencia sanitaria.

La World Association for Medical Law (WAML) ha elegido Madrid como sede del 32.º Congreso Mundial de Derecho Médico, que se celebrará en 2028. La designación es fruto de la candidatura presentada por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y llega tras varios años de participación activa de la entidad española en la asociación internacional.

El Congreso Mundial de Derecho Médico es la principal cita de la WAML, organización fundada en 1967 en la Universidad de Gante (Bélgica). Se celebra cada año en un país distinto y congrega a especialistas en derecho sanitario, medicina legal, bioética y gestión sanitaria de todos los continentes. La última edición tuvo lugar en Amberes el pasado mes de agosto, con cerca de 450 inscritos, y la de 2027 se celebrará en Sandton (Sudáfrica).

La designación de Madrid refleja la vocación internacional con la que la AEDS trabaja para situar el derecho sanitario español en los grandes foros de debate. Su presidenta, Ofelia de Lorenzo, es gobernadora por España en la WAML y participó como ponente y moderadora en el congreso de Amberes.

«Acoger el Congreso Mundial de Derecho Médico es un reconocimiento al trabajo que el derecho sanitario español viene desarrollando desde hace décadas», señala Ofelia de Lorenzo. «Durante esos días, Madrid será el lugar de encuentro de quienes estudian y aplican el derecho en el ámbito de la salud, y queremos que el congreso sirva para reforzar el diálogo entre juristas, profesionales sanitarios, gestores y pacientes».

El congreso mundial coincidirá en 2028 con el Congreso Nacional de Derecho Sanitario que la AEDS organiza cada año, de modo que ambas citas compartirán calendario en Madrid. La asociación dará a conocer en los próximos meses las fechas, la sede y el programa científico.

Antes de esa cita, la AEDS celebrará los próximos 19 y 20 de noviembre en Madrid su XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, bajo el lema «Europa: salud, innovación y regulación», punto de encuentro anual de juristas, profesionales sanitarios y gestores para analizar los retos normativos del sector, y en que estará presente Lefebvre.

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